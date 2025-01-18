تأجيل محاكمة محمد سامي بواقعة التعدي على مدير مركز صيانة سيارات لجلسة 1 فبراير

قررت محكمة جنح الشيخ زايد المنعقدة في أكتوبر، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة سيارات في منطقة الشيخ زايد، لجلسة 1 فبراير .

وتغيب المخرج محمد سامى عن جلسة محاكمته بقضية التعدي على صاحب مركز صيانة بمنطقة الشيخ زايد .

في وقت سابق، استمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال المخرج محمد سامي، حيث اعترف بالتعدي على مدير مركز الصيانة، كما تم استجوابه بشأن اتهامه للمركز بإتلاف سيارته. واستدعت التحقيقات مدير أعمال المخرج محمد سامي كشاهد في الواقعة، حيث أكد أنه كان حاضراً أثناء حدوث المشاجرة بين المخرج ومدير المركز.

أوضحت التحقيقات أن المخرج محمد سامي توجه إلى مركز صيانة السيارات في الشيخ زايد لطلب إضافة طبقة حماية لسيارته المرسيدس 4x4 لمنع حدوث خدوش.

وترك المخرج سيارته بالمركز لعدة أيام، وعندما عاد لاستلامها اكتشف وجود خدوش في السيارة، مما أثار غضبه.

أضافت التحقيقات أن المخرج محمد سامي لاحظ وجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها مركز الصيانة، مما دفعه للاعتراض على ما وصفه بإتلاف سيارته.