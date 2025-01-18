بعثة منتخب الناشئات تغادر الكاميرون فجر الغد بعد توديعها تصفيات إفريقيا

تغادر بعثة منتخب الناشئات تحت 17 لكرة القدم مدينة باخوسام الكاميرونية، فجر غد الأحد عائدة إلى القاهرة عن طريق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتصل إلى القاهرة في تمام الواحدة والثلث فجر الاثنين المقبل، وذلك بعد أن ودّع الفريق التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم عقب الخسارة بهدف دون رد في لقاء العودة أمام المنتخب الكاميروني، الذى أقيم ظهر اليوم السبت.

وكان الفريق قد خسر في لقاء الذهاب بالقاهرة بخماسية نظيفة.

ورغم الخسارة فى لقاء العودة فإن ناشئات مصر قدمن مباراة طيبة فى ظل ظروف مناخية صعبة، بخلاف رحلة الطيران الشاقة وحاولن تعديل النتيجة، إلا أن الهدف الذى مُنى به مرماهن فى الدقائق الثلاث الأولى صعّب المهمة.

من جانبه، وجّه مصطفى منير المدير الفني للفريق الشكر لإيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرفة على الكرة النسائية، ولعلاء نبيل المدير الفنى للاتحاد لدعم هذا الفريق وجهازه على مدار الفترة الماضية، مؤكدًا أن بناء الفرق يحتاج إلى وقت طويل واحتكاك كثير، وأن الهدف الأكبر هو إعداد جيل يمثل مصر في المحافل الدولية في السنوات المقبلة.

وقال منير: إن مباراة العودة أمام الكاميرون كانت البداية الحقيقية لهذا الجيل، حيث أظهرن معدنهن الحقيقي في استاد مليء بالجمهور في الأراضي الكاميرونية واستحققن هتافات الجمهور لهن لأدائهن القتالي والروح العالية في ظل ظروف صعبة ومرهقة ودرجة حرارة ونسبة رطوبة عالية.