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السبت 18 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي يستقبل حفتر.. الرئيس: استقرار ليبيا يرتبط بالأمن القومي المصري

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 19 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يستقبل حفتر.. الرئيس: استقرار ليبيا يرتبط بالأمن القومي المصري

القاهرة تبذل جهودها لضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية

رئيس فرنسا في لبنان.. ماكرون: وقف إطلاق النار بداية لعهد جديد

الهدنة مع حماس.. إطلاق سراح 737 أسيرًا فلسطينيًا في المرحلة الأولى.. واستشهاد 110 فى غزة منذ الإعلان عن الاتفاق

محمود عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل مسئولياتها كاملة فى غزة

مسلح يغتال قاضيين داخل المحكمة العليا فى طهران

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