اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي يستقبل حفتر.. الرئيس: استقرار ليبيا يرتبط بالأمن القومي المصري

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 19 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
السيسي يستقبل حفتر.. الرئيس: استقرار ليبيا يرتبط بالأمن القومي المصري
القاهرة تبذل جهودها لضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية
رئيس فرنسا في لبنان.. ماكرون: وقف إطلاق النار بداية لعهد جديد
الهدنة مع حماس.. إطلاق سراح 737 أسيرًا فلسطينيًا في المرحلة الأولى.. واستشهاد 110 فى غزة منذ الإعلان عن الاتفاق
محمود عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل مسئولياتها كاملة فى غزة
مسلح يغتال قاضيين داخل المحكمة العليا فى طهران