اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي يستقبل حفتر.. الرئيس: استقرار ليبيا يرتبط بالأمن القومي المصري

السبت 18/يناير/2025 - 08:33 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 19 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يستقبل حفتر.. الرئيس: استقرار ليبيا يرتبط بالأمن القومي المصري

القاهرة تبذل جهودها لضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية

رئيس فرنسا في لبنان.. ماكرون: وقف إطلاق النار بداية لعهد جديد

الهدنة مع حماس.. إطلاق سراح 737 أسيرًا فلسطينيًا في المرحلة الأولى.. واستشهاد 110 فى غزة منذ الإعلان عن الاتفاق

محمود عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل مسئولياتها كاملة فى غزة

مسلح يغتال قاضيين داخل المحكمة العليا فى طهران