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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الوصل يتوج بدرع السوبر الإماراتي القطري بهدف صاروخي في شباك السد

مباراة الوصل الإماراتي
مباراة الوصل الإماراتي ضد السد القطري
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توج فريق الوصل الإماراتي بطلًا لدرع السوبر الإماراتي القطري لعام 2025، وذلك بعد انتصاره على نظيره السد القطري بهدف للا شيء في المباراة النهائية، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على استاد جاسم بن حمد في قطر.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 بتوقيع لاعب الوصل نيكولاس خيمينيز، الذي أطلق تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، استقرت في شباك حارس مرمى السد.

مباراة الوصل الإماراتي ضد السد القطري

ازدادت معاناة فريق السد في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه اللاعب حسين الهيدوس في الدقيقة 90+8، ليكمل الفريق القطري المباراة بـ10 لاعبين.

حاول لاعبو السد جاهدين تعديل النتيجة بعد هدف خيمينيز، وشنوا هجمات متتالية على مرمى الوصل، إلا أن دفاعات الأخير كانت صامدة ومنعت أي اختراق، لتنتهي المباراة بفوز الوصل بنتيجة 1-0، وتتويجه بطلًا لدرع السوبر الإماراتي القطري 2025.

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