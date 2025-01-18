تقدم ضعيف تحت اختبار العالم.. اتفاق فى ظل إعادة تشكيل الشرق الأوسط وسط مخاوف بالانتكاس

تحت رعاية الولايات المتحدة وقطر ومصر، تمت الموافقة على خطة من ثلاثة أجزاء من حيث المبدأ من قبل إسرائيل وحماس. لكن تنفيذها يظل حساساً للغاية.. الإغاثة والأمل والمرارة والغضب والقلق والخوف من التداعيات. في يوم الأربعاء ١٥ يناير، اختلطت كل هذه المشاعر المتناقضة أحياناً، من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، مع الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي كثيراً ما كان مأمولاً، وكثيراً ما تم تأجيله لمدة خمسة عشر شهراً. وهذا الاتفاق الذي لم يحسم كل الأمور، وهو نتيجة المشاورات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر وقطر، من شأنه أن يسمح، اعتبارا من يوم الأحد، بإنهاء القتال في الأراضي الفلسطينية، من خلال وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإمكانية تحرك المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي. وستكون المرحلة الثالثة من الاتفاق بمثابة بداية مشاريع إعادة الإعمار، وهو احتمال لا يزال بعيد المنال.

إن الهيكل العام هش للغاية، على الرغم من الضمانات التي وعدت بها الدول الوسيطة الثلاثة. وهي مكونة من مراحل وشروط متعاقبة، لا تزال تفاصيلها موضع خلاف.

مواءمة الظروف

ويأتي التوصل لهذا الاتفاق نتيجة لمواءمة الظروف المواتية على مدى الشهرين الماضيين، وخاصة إعادة تشكيل الشرق الأوسط. فأولا، هناك العزلة غير المسبوقة التي تعيشها حماس، التي دمرت قيادتها وتقلصت مواردها العسكرية إلى حد كبير، والضربات التي تلقاها حزب الله في لبنان من قبل الجيش الإسرائيلي، وسحق الميليشيا الشيعية، ثم سقوط نظام الأسد في سوريا، وأخيرا الضعف التاريخي للردع الإيران.. كل هذه عوامل حطمت خيال الحرب على جبهات متعددة ضد الدولة العبرية.

وبحسب مسئول أمريكي رفيع المستوى، فإن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نهاية نوفمبر في لبنان بهدف الانسحاب الإسرائيلي، أضعف فكرة "أن يأتي سلاح الفرسان لإنقاذ حماس".

أما العامل الثاني فيرتبط بالسياق السياسي في واشنطن. وضع دونالد ترامب في قلب حملته فكرة أنه مرشح السلام على جبهتين رئيسيتين: أوكرانيا والشرق الأوسط. ومن هذا المنظور المشترك، لم يكن دونالد ترامب يريد أن يكون مثقلاً، في البيت الأبيض، بقضية غزة والحرب المستمرة. وقال إن إطلاق سراح الرهائن - وخاصة الأمريكيين - يجب أن يتم قبل حفل التنصيب في ٢٠ يناير وإلا فسيكون الأمر بمثابة "الجحيم"، حسبما وعد دون الخوض في تفاصيل. ونتيجة لذلك، نشأ تآزر مذهل بين الإدارتين، المنتهية ولايتها والقادمة، خلال الأسبوع الأخير من المفاوضات. حتى أن جو بايدن قال يوم الأربعاء: "لقد تحدثنا كفريق واحد". عمل مستشار الأمن القومي المستقبلي مايك والتز بشكل وثيق مع شاغل الوظيفة الحالي جيك سوليفان. كما وضع المبعوث الخاص لدونالد ترامب إلى المنطقة، ستيف ويتكوف، نفسه في عجلة بريت ماكجورك، الدبلوماسي الذي يلعب الدور نفسه مع الرئيس بايدن.

وبحسب صحيفة هآرتس اليومية، اتصل ستيف فيتكوف، أثناء وجوده في الدوحة، بمكتب بنيامين نتنياهو في ١٠ يناير ليعلن وصوله في اليوم التالي إلى القدس للقاء رئيس الوزراء. هذه الجبهة المشتركة بين فريقي بايدن وترامب أثرت حتماً على حماس ونتنياهو.

بمجرد تأكيد وقف إطلاق النار، ادعى كل من دونالد ترامب وجو بايدن تحقيق هذا التقدم، والذي تم الانتهاء منه في نفس اليوم. الأول ربطها باقتراحه "التاريخي" في نوفمبر. والثاني، إلى "الضغط الشديد" على حماس، وإلى "المعادلة الإقليمية المتغيرة" والعمل الدؤوب لدبلوماسيته. سأل أحد الصحفيين جو بايدن لمعرفة أي من الاثنين يجب أن يُنسب إليه الفضل في هذه النتيجة، فأجاب: "هل هذه مزحة؟".

عناصر تعطيل

الحقيقة الأكثر إيلاماً هي أن هذه المحنة كان من الممكن أن تنتهي قبل ذلك بكثير، لو كانت حماس قلقة بشأن سكانها، ولو لم يتمسك بنيامين نتنياهو بالحفاظ على ائتلافه مع العنصريين اليهود وأنصار التفوق اليهودي اليمين المتطرف المسيحاني المعارض لأي اتفاق لوقف إطلاق النار. إن "النصر الشامل" الذي وعد به رئيس الوزراء الإسرائيلي مراراً وتكراراً ضد حماس كان أفقاً بعيد المنال. وسرعان ما أصبحت الحرب التي شنت رداً على هجوم ٧ أكتوبر، حرباً ليس لها غاية أخرى غير نفسها، والرضا المستحيل بالانتقام، خالية من الأهداف السياسية الواقعية.

وقد تسبب إطالة أمد الصراع في إرهاق القوات المسلحة الإسرائيلية، وزيادة معاناة المدنيين الفلسطينيين. في ١٤ يناير، ألقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن خطاب شهادة حول الشرق الأوسط أمام مركز أبحاث المجلس الأطلسي. وحدد خطة سياسية طويلة الأمد، من دون التقليل من العقبات: إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، أولا في ظل إدارة انتقالية، بدعم من الدول العربية والغربية؛ وقوة أمنية مختلطة، فلسطينية وأجنبية؛ ومن ثم إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية، لتتولى زمام الأمور على الطريق نحو الدولة الفلسطينية، بجدول زمني ملزم.

لكن واقع اللحظة كان أمام من أنتوني بلينكن، فأشار إلى أن إسرائيل "تواصل احتجاز أكثر من نصف مليار دولار من عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية، وأن هجمات المستوطنين العنيفة وصلت إلى مستويات قياسية في الضفة الغربية". وفوق كل شيء، قدم وزير الخارجية هذا الاعتراف الرهيب: "إننا نقدر أن حماس قامت بتجنيد عدد من المقاتلين الجدد يماثل العدد الذي فقدته. وهذه وصفة للتمرد الدائم والحرب الدائمة"، بينما يعتبر الجيش الإسرائيلي أنه قتل ١٨ ألف مقاتل من مختلف الفصائل المسلحة في الجيب منذ أكتوبر ٢٠٢٣؛ وأكد الجيش الإسرائيلي بحلول أغسطس ٢٠٢٤ أنه قضى على ١٧ ألف مقاتل. لكن مسؤولاً أمريكياً كبيراً وضع رؤية بلينكن في منظورها الصحيح، مقدرًا أن حماس فقدت معظم قدراتها كمنظمة عسكرية.

دبلوماسية بلا نهاية

في وقت مبكر من ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، قدر جو بايدن أن الإسرائيليين بدأوا يفقدون الدعم الدولي بسبب "القصف العشوائي الذي يحدث". لكن إدارته لم تمنح نفسها قط الوسائل اللازمة لممارسة ضغط حاسم على الحكومة الإسرائيلية، لدرجة أنها أنكرت حجم جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الدولة اليهودية. وبدلاً من الدعوة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، أو تجميد شحنات الأسلحة والذخائر المستخدمة في غزة، اقتصرت إدارة بايدن على خيار واحد: الدبلوماسية التي لا نهاية لها، مع نفس المحاورين، في قطر ومصر، لإنقاذ الرهائن.

واعترف جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، في ٢٢ مايو ٢٠٢٤، قائلا: "الدبلوماسية هي ألف يوم من الفشل ويوم واحد من النجاح". وبعد أسبوع، ألقى جو بايدن خطابا في البيت الأبيض، على أمل التعجيل بقرار بشأن الصراع، وقال الرئيس الأمريكي: "لقد حان الوقت لكي تتوقف الحرب ويبدأ اليوم التالي". في ذلك اليوم، بدا أن جو بايدن يفرط يد بنيامين نتنياهو، من خلال تقديم الاقتراح الأخير للدولة اليهودية، الذي يبلغ خمس صفحات، على ثلاث مراحل. ومن غير المستغرب، مثل النسخ السابقة التي تم تبادلها بالفعل، أن ينص هذا الاتفاق أولاً على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، والإفراج عن الرهائن الأكثر ضعفاً المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، ووصول مساعدات إنسانية ضخمة. وفي المقابل، ينسحب الجيش الإسرائيلي من "المناطق المكتظة بالسكان" في المنطقة، حيث يمكن للاجئين العودة.. وثم؟ لا شئ بينما اعتقدت حماس أنها ستحصل على ظروف أفضل، ووقف كامل وفوري لإطلاق النار. مما دفع مايكل ميلشتاين، ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق إلى القول إن أولئك الذين يؤمنون بالنصر الكامل أصبحوا نادرين على نحو متزايد. وأضاف أن "الجمهور الإسرائيلي يتساءل: ما هو الهدف؟ في هذه العملية في شمال غزة، لم ترفع حماس الراية البيضاء. ويقتل المزيد والمزيد من الجنود".

ضغط الرأى العام

وإدراكا منه للضغط الشعبي من أجل إنهاء الصراع، يبدو أن رئيس الوزراء قد تراجع عن نقاط رئيسية، أبرزها عودة سكان غزة إلى شمال القطاع، والانسحاب من المنطقة المحظورة في نتساريم، حوالي ٦ كيلومترات مربعة، وكان الجيش الإسرائيلي قد قام بتقسيمة داخل الجيب، ليفصل بين سكان الشمال والجنوب.

يوم الإثنين وقبل الإعلان عن الاتفاق، قال بتسلئيل سموتريش إن المشروع سيكون "كارثة على الأمن القومي لدولة إسرائيل". وأعلن إيتمار بن غفير أنه يفكر فى استقالة مشتركة، معتبراً أن "الاتفاق يمثل استسلاماً لحماس". لكن نتنياهو أصبح أقل اعتمادا على هؤلاء الشركاء منذ أن عزز ائتلافه بحشد أربعة أعضاء من حزب جدعون ساعر في سبتمبر ٢٠٢٤، مما رفع أغلبيته إلى ٦٨ نائبا، من أصل ١٢٠ في الكنيست. وبحسب الصحافة الإسرائيلية، فإن بتسلئيل سموتريش وضع شروطه للبقاء في الحكومة، وأهمها استئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من إطلاق سراح الرهائن، في اليوم الثاني والأربعين .

ويقول إيمانويل نافون، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة تل أبيب: "سيتعين علينا أن نرى تفاصيل الاتفاق، لكن بالتأكيد ستكون هناك آليات تسمح للجيش الإسرائيلي بمواصلة العمل، مثل ما تم التفاوض عليه في لبنان. قد يستقيل إيتمار بن جفير، لكن نتنياهو لديه حزام الأمان. لذلك سيبقى رئيس الوزراء في منصبه، دون أن يتحمل أبداً مسؤولياته في الكارثة الأمنية التي وقعت في ٧ أكتوبر".

وتأمل حماس الاستفادة من وقف إطلاق النار لمغادرة أنفاق القطاع، ورؤية النور مرة أخرى، وإعادة تنظيم نفسها والتفكير في المستقبل. وإذا استمر اليمين المتطرف فى إسرائيل فى مطالبه بالسيطرة على غزة، فلن يكون هناك إعادة إعمار فحسب، بل سيكون اليمين الإسرائيلي قادراً على الدفاع عن استئناف الحرب، خاصة وأن بنيامين نتنياهو رفض بعناد تناول المسألة السياسية للغاية عن اليوم التالي.

