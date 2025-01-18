سامسونج إليكترونيكس مصر تواصل دعم الشباب بتخريج دفعة جديدة من برنامج الابتكار



أعلنت سامسونج إليكترونيكس مصر عن تخريج دفعة جديدة من برنامجها الرائد "سامسونج للابتكار"، الذي يهدف إلى تمكين الشباب المصري من خلال تطوير مهاراتهم التكنولوجية وتعزيز قدراتهم في مجالات البرمجة، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة.

ويأتي هذا الإنجاز بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر، حيث تمكن أكثر من 1700 طالب وطالبة منذ عام 2019 من الاستفادة من البرنامج الذي يعكس التزام سامسونج بمسىوليتها المجتمعية وحرصها على تأهيل الكوادر الشابة لدخول سوق العمل التكنولوجي.

شهد الحفل الذي أُقيم بهذه المناسبة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأحمد جعفر، الرئيس التنفيذي للتسويق بشركة سامسونج إليكترونيكس مصرو المهندس أحمد موسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة مصر والدكتورة علا علي الدين، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة فيزيتا.

ضمن فعاليات البرنامج، نظّمت سامسونج بالتعاون مع المجلس العربي للمسئولية المجتمعية هاكاثون تناول موضوع "الرعاية الصحية وتحسين تجربة المستخدم". تنافس فيه 10 فرق من المشاركين، حيث حصل الفريق الفائز بالمركز الأول على دعم وإرشاد وفرص تمويل من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، بينما قدمت شركة فيزيتا فرص تدريب تكنولوجي للفريقين الحاصلين على المركزين الثاني والثالث.

أكد أحمد جعفر، الرئيس التنفيذي للتسويق بسامسونج إليكترونيكس مصر، أن هذه المبادرة تعد جزءًا من التزام سامسونج بدعم الشباب المصري وتعزيز مهاراتهم التكنولوجية لتمكينهم من لعب دور رئيسي في بناء المستقبل الرقمي.

كما أكد المهندس أحمد موسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، أن "الشراكة مع سامسونج أظهرت تأثيرًا كبيرًا في تأهيل الشباب وإعدادهم ليكونوا روادًا في مجالات التكنولوجيا.

منذ إطلاقه بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي، وسّع البرنامج شراكاته ليشمل العديد من المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما في ذلك التعاون مع منصة مصر للتعليم لتطوير قدرات الطلاب في المدارس والجامعات.

وحصل البرنامج على جائزة "مانحي الأمل" في جنيف عام 2021، تقديرًا لجهوده في تمكين الشباب وتعزيز المساواة في الفرص التعليمية والمهنية.