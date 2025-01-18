الأقباط يحتفلون بعيد الغطاس بصلوات وقداسات في الكنائس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد الغطاس المجيد، الذي يعد أحد الأعياد السيدية الكبرى، إحياء لذكرى معمودية السيد المسيح على يد القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

أقيمت الصلوات والقداسات في جميع الكنائس بمشاركة الأقباط الذين حرصوا على حضور الاحتفالات، حيث بدأت الليلة بصلاة اللقان التي تعبر عن التطهير الروحي، تلتها صلوات القداس الإلهي التي تضمنت قراءات وتأملات خاصة بمعاني العيد الروحية.

ويتميز عيد الغطاس بطقوسه وعاداته الموروثة، حيث يحرص الأقباط على تناول القلقاس والقصب بعد الصلوات، في إشارة إلى رمزية التجدد والنقاء، وهو ما يضفي أجواء احتفالية مميزة على هذا اليوم المقدس.