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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان ينتزع انتصارًا صعبًا من لانس بالدوري الفرنسي

مباراة باريس سان
مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس
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انتزع فريق باريس سان جيرمان انتصارًا صعبًا خارج الديار على حساب مضيفه لانس بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب بوليرت ديليليس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

بادر لانس بالتسجيل في الدقيقة 36 عن طريق لاعبه مبالا نزولا، ليُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف للا شيء على باريس سان جيرمان.

مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس

وفي الشوط الثاني، عاد باريس سان جيرمان عاد بقوة، وتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 59 بواسطة لاعبه فابيان رويز. 

وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق، خطف برادلي باركولا هدف الفوز الثمين للفريق الباريسي في الدقيقة 86، ليفوز باريس سان جيرمان على لانس بنتيجة 2-1.

بهذا الفوز، عزز باريس سان جيرمان موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و 4 تعادلات، محافظًا على سجله خاليًا من الهزائم حتى الآن.

في المقابل، تجمد رصيد لانس عند 27 نقطة، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب، حصيلة 7 انتصارات و 6 تعادلات و 5 هزائم.

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