كنيسة العذراء ومار مرقس بفيصل تحتفل بعيد الغطاس

تقيم كنيسة العذراء ومار مرقس بمنطقة فيصل اليوم قداساً احتفالياً بمناسبة عيد الغطاس المجيد، بحضور عدد كبير من المصلين، بدأت الصلاة في أجواء روحانية مميزة، حيث تخللتها تسابيح خاصة بالعيد وتأملات حول معانيه الروحية.

شارك في القداس عدد من الآباء الكهنة، وألقيت كلمة روحية أكدت على أهمية هذا العيد الذي يحتفل فيه الأقباط بتذكار معمودية المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

الصلوات مستمرة في الكنيسة وسط حضور كثيف من الشعب القبطي، الذين اجتمعوا للاحتفال بالعيد ومشاركة أجواء الفرح والإيمان.

ومن المعروف أن يجتمع المصلون عقب انتهاء القداس لتناول الإفطار التقليدي الخاص بعيد الغطاس، والذي يشمل القلقاس والقصب، في جو عائلي مميز يعكس فرحة العيد وأصالته.