لا تكن مغفلاً لـ فتحي المزين بمعرض القاهرة للكتاب بدورته السادسة والخمسين

تُصدر دار ليان كتاب لا تكن مغفلاً للكاتب فتحى المزين ليشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السادسة والخمسين.

يناقش الكتاب فكرة الغفلة فى حياتنا وإنشغالنا فى الكثير من وسائل الإلهاء فى الحياة وفى وسائل السيويشيال ميديا ولقمة العيش وغيرها من المُلهيات ولا نعيش حياة حقيقية نستمتع بها ولا نستعد للآخرة كما يجب ولا نستطيع كذلك تحقيق أحلامنا الشخصية.

يقول الكاتب عن كتابه:

وأنت تقرأ هذا الكتاب: خُذ معك ورقةً وقلمًا؛ فقد آنَ الآوانُ لِتعيدَ التفكيرَ في أسلوبِ حياتك، وقِيَمك، وأفكارك، وكُلِّ ما هو حولك.. تعرَّف علىٰ مواطن الغَفلة فى حياتك، ومناطق التغفيل، وعالِجها وتجاوزها.

هُنا.. بين صفحاتِ هذا الكتاب، تجد نُسختَك الجديدة من شخصيتك؛ نُسخةَ مَن يُحسِن استغلالَ الفُرَص التي يمنحها الله بِلا توقُّف.. اُنظُر كيف يفتح لك بابَ التوبة، وبابَ التغيير، وبابَ إعمالِ العقل... لكنَّك تعشقُ النَّمطيَّةَ وتخافُ الخروجَ من الظلامِ إلىٰ النور!.

واعلَم.. أنَّ شقاء الإنسان وسعادته يكمُنانِ فى طريقة تفكيره.



فتحى المزين هو كاتب صحفى ومحاضر بالمعتكف الكتابى ومدير نشر لمدة عشر سنوات ، قد صدر له عدة كتب مهمة منها ، لا تكن كاتباً ، تأدب فى أبتلائك ، وعظم شهيدك ، هنا عاش الشهيد.