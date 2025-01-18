أبجد يعزز الريادة في عالم القراءة الإلكترونية بتغيرات قيادية

أعلن تطبيق "أبجد"، المنصة المتخصصة لقراءة الإلكترونية باللغة العربية، عن تغييرات قيادية جديدة تهدف إلى تعزيز نموه وتوسعه في الأسواق المحلية والعالمية.

جاءت هذه التغييرات مع ترقية إيمان حيلوز، مؤسسة التطبيق، إلى منصب رئيسة مجلس الإدارة التنفيذية، وتعيين الدكتورة سالي العقاد في منصب المديرة التنفيذية.

تأسس تطبيق "أبجد" في عام 2012 على يد إيمان حيلوز، ليصبح مكتبة رقمية متكاملة تضم أكثر من 28,000 كتاب وتخدم ملايين المستخدمين حول العالم.

حصد التطبيق العديد من الجوائز مثل جائزة محمد بن راشد للغة العربية، كما جمع مليون دولار من التمويل في عام 2020 وتوسعت خدماته بشكل ملحوظ.

تمتلك الدكتورة سالي العقاد، المدير العام للتطبيق خبرة تزيد على 20 عامًا في مجالات التسويق والإدارة، مع تركيز خاص على التجارة الإلكترونية.

قادت العقاد جهودًا ملموسة لتحسين العمليات التشغيلية للتطبيق، حيث ارتفعت نسبة تفاعل المستخدمين بـ 70% وزادت الاشتراكات الشهرية بـ 40%.

وشددت على أن المنصب الجديد سيمكنها من الإسهام في تعزيز الثقافة العربية ودعم صناعة النشر والتوسع في أسواق جديدة، ودعم الناشرين للحد من قرصنة الكتب.

وأكدت إيمان حيلوز التزامها بتعزيز حضور أبجد في الشرق الأوسط وخارجه، من خلال تقديم خدمات مبتكرة تخدم القراء العرب أينما كانوا.

يواصل تطبيق "أبجد" نموه بإضافة 400 كتاب جديد شهريًا إلى مكتبته مع ميزات مبتكرة مثل مسابقات القراءة وتحدي أبجد للقراءة، يسعى التطبيق إلى تعزيز ثقافة القراءة اليومية بين العرب.