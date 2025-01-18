دوري أبطال أفريقيا.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من أورلاندو بايرتس

فرط الأهلي في صدارة المجموعة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، على أرضه وبين جماهيره في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أنهى الأهلي دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة لتنتظره مواجهة قوية مع أحد المتصدرين للمجموعات الثلاثة الأخرى.

سجل ثنائية أورلاندو بايرتس كل من موفوكينج وتشيجوفاتسو ماباسا في الدقيقتين 68 و87 بينما سجل هدف الأهلي اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 69.

تعتبر هذه الهزيمة الثاني للأهلي “حامل اللقب” في دور المجموعات بعدما خسر من شباب بلوزداد الجزائري بهدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

بهذه النتيجة صعد الأهلي في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بينما تصدر فريق أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد 15 نقطة، وودع شباب بلوزداد الجزائري واستاد أبيدجان البطولة من دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الأهلي

وبعد نهاية مباريات دور المجموعات حسم أورلاندو بايرتس المركز الأول وصدارة المجموعة بينما جاء الأهلي في المركز الثاني وحجزا بطاقتي التأهل لربع النهائي عن المجموعة الثالثة بينما ودع شباب بلوزداد وأستاد ابيدجان البطولة من دور المجموعات.

1- أورلاندو بايرتس - 14 نقطة

2- الأهلي - 10 نقاط

3- شباب بلوزداد - 9 نقاط

4- إستاد ابيدجان - نقطة واحدة

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - عمر الساعي - كريم نيدفيد

خط الهجوم: إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - وسام أبو علي