"PayMint" تطلق أول بطاقاتها ميزة المدفوعة مقدمًا

أعلنت شركة PayMint للتكنولوجيا المالية، عن حصولها على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري لإطلاق أول بطاقاتها "ميزة" المدفوعة مقدمًا، بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر.

تهدف هذه الخطوة إلى دعم رؤية الدولة والبنك المركزي المصري في تحقيق التحول إلى مجتمع غير نقدي وتعزيز الشمول المالي من خلال تقديم حلول مالية رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

تُمكّن البطاقة الجديدة عملاء PayMint من تنفيذ المعاملات اليومية مثل السحب النقدي، الشراء عبر الإنترنت، وإجراء المشتريات داخل مصر.

يمكن لحاملي البطاقة متابعة الاستخدام والتحكم في الرصيد من خلال تطبيق مخصص على الهاتف المحمول.

أكد محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، أن الشراكة مع PayMint، تعكس الاهتمام بتوفير حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية باستخدام أحدث التقنيات لدعم العملاء وإدارة أموالهم بسهولة وأمان.

أكد محمد ربيع، العضو المنتدب ومؤسس شركة PayMint، أن البطاقة الجديدة تستهدف الأفراد من العمالة الدائمة والمؤقتة وكذلك الموردين، مما يُمكّنهم من استلام مستحقاتهم المالية بسهولة.