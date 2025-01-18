سمية الخشاب تشارك في دراما رمضان المقبل بـ "أم أربعة وأربعين"

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "أم أربعة وأربعين"، ضمن فعاليات مهرجان Joy Awards المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت سمية الخشاب: “بعمل مسلسل أم أربعة وأربعين في رمضان ، معانا مجموعة من كل أنحاء الوطن العربي من العراق والسعودية وكل مكان، وأنا الوحيدة المصرية، والمسلسل أكتر من رائع، وإن شاء الله نشوف أم أربعة وأربعين”.

مهرجان “Joy Awards”

بدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة البنفسجية لحفل جوائز صنّاع الترفيه بمدينة الرياض تحت رعاية هيئة الترفيه، وكان من بين الفنانين : الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان اللبناني جهاد الأطرش، والمخرج مرقس عادل، بشرى، نيقولا معوض وغيرهم.