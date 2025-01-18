ads
السبت 18 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

سمية الخشاب تشارك في دراما رمضان المقبل بـ "أم أربعة وأربعين"

سمية الخشاب
سمية الخشاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "أم أربعة وأربعين"، ضمن فعاليات مهرجان Joy Awards المقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت سمية الخشاب: “بعمل مسلسل أم أربعة وأربعين في رمضان ، معانا مجموعة من كل أنحاء الوطن العربي من العراق والسعودية وكل مكان، وأنا الوحيدة المصرية، والمسلسل أكتر من رائع، وإن شاء الله نشوف أم أربعة وأربعين”.

مهرجان “Joy Awards”

بدأ منذ قليل توافد النجوم على السجادة البنفسجية لحفل جوائز صنّاع الترفيه بمدينة الرياض تحت رعاية هيئة الترفيه، وكان من بين الفنانين : الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان اللبناني جهاد الأطرش، والمخرج مرقس عادل، بشرى، نيقولا معوض وغيرهم.

سمية الخشاب سمية الخشاب رمضان 2025 سمية الخشاب أم أربعة أربعين سمية الخشاب مهرجان Joy Awards سمية الخشاب 2025