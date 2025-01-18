ڤودافون مصر تفوز بجائزة "أفضل بيئة عمل للسيدات" في مصر لعام 2025



أعلنت ڤودافون مصر، عن حصولها على جائزة "أفضل بيئة عمل للسيدات" في مصر لعام 2025، حيث جاءت الشركة في المرتبة الأولى في توفير بيئة عمل مثالية ومتميزة للسيدات. تُعد هذه الجائزة شهادة على التزام ڤودافون مصر بتطبيق سياسات داعمة وتقديم مزايا متعددة وتنظيم برامج مصممة خصيصًا لدعم المرأة في مختلف مراحل حياتها المهنية والشخصية. منحت الجائزة منظمة Best Places to Work المتخصصة في تقييم واعتماد بيئات العمل المتميزة وتسليط الضوء على الشركات التي تلتزم بنشر وتعزيز ثقافة عمل إيجابية وشاملة.

أكدت نجلاء قناوي، نائب رئيس الشركة لقطاع الموارد البشرية، أن هذا الإنجاز يعكس رؤية ڤودافون مصر في بناء مساحة عمل تتيح للمرأة قيادة التغيير، والإبداع، وتحقيق التميز يومًا بعد يوم، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق نجاح الشركة واستدامته.

تسعى ڤودافون مصر دائمًا لتمكين المرأة من خلال برامج مبتكرة ورائدة تهدف إلى تعزيز قدراتها القيادية ودعم تطورها المهني. من أبرز هذه المبادرات برنامج Vodafone Returnship الذي يُعد خطوة مهمة لإعادة تأهيل السيدات اللاتي خرجن من سوق العمل. كما أطلقت الشركة في عام 2024 برنامج "السيدات في القيادة" الذي يهدف إلى تطوير مهارات القيادة الفريدة لدى مديرات من قطاعات متنوعة، وتعزيز قدراتهن على مواجهة التحديات المهنية وتغيير النظرة المتحيزة ضد المرأة في المناصب القيادية.

تُطبق ڤودافون مصر سياسات شاملة لدعم موظفاتها، بما في ذلك إجازة أمومة مدفوعة الأجر، وجلسات دعم نفسي مجانية، بالإضافة إلى سياسة مرنة للعودة للعمل بعد إجازة الأمومة، ما يتيح لهن الجمع بين العمل ورعاية أطفالهن. كما توفر الشركة دار حضانة داخلية لتسهيل التوازن بين الحياة المهنية والشخصية لموظفاتها.

حصدت ڤودافون مصر هذه الجائزة المرموقة لأول مرة، بعد عملية تقييم دقيقة شملت استبيانًا لآراء الموظفات، بالإضافة إلى مراجعة شاملة للممارسات والسياسات والمبادرات الاجتماعية التي تركز على دعم المرأة.

وتشكل الإناث 40% من إجمالي موظفي ڤودافون مصر، مما يعكس التزام الشركة بالتنوع والتمكين في مكان العمل وتعزيز ثقافة العمل التي تحتفل بالتنوع ودعم المرأة، مما يجعلها مثالًا يُحتذى به على الصعيدين المحلي والدولي.