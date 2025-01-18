تنسيقية شباب الأحزاب: مستعدون للتعاون مع حزب الاتحاد لتدريب الكوادر الصاعدة

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن حزب الاتحاد نموذجا للحزب الذي يتواجد على أرض الواقع، مشيدا بتبني الحزب ملف الوعي من خلال إطلاق "قطار التوعية - يطوف محافظات مصر".

جاء ذلك خلال افتتاح مقر الحزب الجديد بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بحضور نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل و قيادات حزب الاتحاد وأماناته في المحافظات.

وأكد النائب أحمد فتحي أنه من المهم أن تشارك الأحزاب في ملف الوعي وهو دور يتقنه حزب الاتحاد يستحق الإشادة عليه.

وأشاد بدور الحزب ومشاركته الفاعلة في الحوار الوطني والتي جاءت مرتكزة على رؤى واضحة وأفكار مدروسة عبر عنها جميع المشاركين من الحزب خلال جلسات الحوار المختلفة.

وثمن استقطاب حزب الاتحاد لكوادر شبابية واسعة، معربا عن استعداد التنسيقية للتعاون مع حزب الاتحاد من خلال تدريب كوادره الحزبية الصاعدة.