كاسبرسكي تختار "تو بي" موزعًا رسميًا لمنتجاتها الاستهلاكية في مصر



أعلنت شركة كاسبرسكي عن تعيين شركة تو بي (2B) شريكًا جديدًا لتوزيع كافة منتجاتها الاستهلاكية في السوق المصرية. تُعد "تو بي" واحدة من أبرز الشركات المحلية المتخصصة في التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة لتكنولوجيا المعلومات.



ستعمل "تو بي" بموجب هذه الاتفاقية على توفير مجموعة واسعة من حلول ومنتجات كاسبرسكي الحائزة على جوائز عالمية.

مع استمرار مصر في تنفيذ خططها الطموحة للتحول الرقمي، تزداد الحاجة إلى حلول قوية للأمن السيبراني لمواجهة التهديدات المتزايدة.

لذلك تقدم كاسبرسكي أدوات متطورة لحماية الأفراد والعائلات، بما يتماشى مع التحديات الديناميكية المتصاعدة في المشهد الرقمي العالمي.



أكد سيف الله جديدي، رئيس قنوات المستهلكين في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى كاسبرسكي، أن الشراكة إلى تزويد العملاء بالأدوات اللازمة لحماية أنشطتهم عبر الإنترنت.

من جانبها، أكدت نهى مرغني، رئيس قطاع العمليات بشركة تو بي مصر، أن هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية السيبرانية للأفراد والعائلات، حيث نجمع بين خبرة كاسبرسكي الدولية وفهمنا العميق للسوق المحلية لتقديم حلول مبتكرة وفعالة.

تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الأمن السيبراني داخل مصر، من خلال الجمع بين تكنولوجيا كاسبرسكي المتقدمة وخبرة "تو بي" في السوق المحلية، مما يعزز حماية المستخدمين ويمنحهم الأمان في عالم رقمي مليء بالتحديات.