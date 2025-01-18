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السبت 18 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمانة الاتصالات بـ"مستقبل وطن" تناقش التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية

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عقدت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا تنظيميا مع أمنائها في المحافظات، لمناقشة خطة عملها المستقبلية، بحضور أمنائها المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركزية، ونائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من مسئولي الشركات المصرية للاتصالات، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

استعرض النائب أحمد بدوي، أمين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركزية بحزب مستقبل وطن، خطة عمل الأمانة الفترة المقبلة، وأهمها دعم منظومة التحول الرقمي والتنسيق مع أمناء الاتصالات في المحافظات لحصر المناطق التي لم يصلها خدمات الألياف الضوئية لتحسين خدمات الإنترنت، وكذلك تحسين الشبكات.

وطرح المشاركون والأعضاء في الاجتماع مجموعة من الرؤى والمقترحات حول تحسين الخدمات خاصة الإنترنت وشبكات المحمول.

أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركزية بحزب مستقبل وطن النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات مستقبل وطن