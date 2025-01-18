"إكسترا نيوز": مصر جاهزة لاستقبال مصابي غزة

كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، من أمام معبر رفح، عن تفاصيل تنفيذ وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات لقطاع غزة، موضحا أنه فى الساعة الثامنة أو قبل ذلك غدا سيكون هناك اصطفاف لسيارات الإسعاف مجهزة بكل الإمكانيات للتعامل مع أى طارىء

وقال الغنام خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة غادر منذ قليل مطار العريش الدولى متوجهًا إلى القاهرة يرافقه وزيرة التضامن الاجتماعى بعد زيارة استمرت عدة ساعات تفقدا فيها كل الإحداثيات الخاصة بالتنفيذ الفعلى على أرض الواقع للرؤية المصرية لدعم أهالينا فى قطاع غزة.

وأضاف، أن وزير الصحة تفقد نقاط إصطفاف الإسعاف أو المستشفيات التى مر عليها أو تجمعات المساعدات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، وهى مبادرة مصرية تعمل عليها الحكومة، موضحا أن هناك عددًا كبيرًا من الجرحى يحتاجون للعلاج ومصر لديها القدرة الفعالة من خلال الطواقم الطبية وجميع التجهيزات التى عملت عليها الدولة فى هذا السياق.