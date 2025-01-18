ليجانيس يحقق المفاجأة و يهزم أتلتيكو مدريد

حقق فريق ليجانيس فوزًا صعبًا على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في مباراة قوية ضمن منافسات الدوري الإسباني.

شهدت المباراة تكافؤًا في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، مع محاولات من الطرفين لفرض السيطرة.

في الشوط الثاني، تمكن ليجانيس من خطف هدف التقدم في الدقيقة 49 عن طريق ماتيا ناستاسيتش بعد تمريرة حاسمة من داني ربا.

رغم محاولات أتلتيكو مدريد للعودة في المباراة أضاع جريزمان ضربة جزاء فى الدقيقة 90 والتى كانت من الممكن ان تعيد الفريق الى اللقاء ، إلا أن ليجانيس حافظ على تقدمه حتى النهاية، مستفيدًا من قوة دفاعه وتألق حارسه.

بهذا الفوز، يحقق ليجانيس ثلاث نقاط ثمينة، بينما يتعرض أتلتيكو مدريد لخسارة غير متوقعة تعقد موقفه في المنافسة على مراكز الصدارة.