حزب الاتحاد يفتتح مقره الجديد بمشاركة قيادات الأحزاب المصرية



افتتح حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، اليوم السبت، مقره الجديد بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

تم افتتاح مقر الحزب الجديد ، بحضور نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب والدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة و قيادات حزب الاتحاد وأماناته في المحافظات.



وقال المستشار رضا صقر، إن الحزب يبدأ مرحلة جديدة في ظل ما يشهده الشارع السياسي والحزبي من حالة حراك، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية 2025.

وأكد "صقر" أن الحزب يسعى إلى تعزيز التواصل الجماهيري عبر توسيع قاعدته التنظيمية وضم كواد سياسية وحزبية تتناسب مع طبيعة المرحلة وما تحمله من تحديات لتلبية تطلعات الشعب المصري.