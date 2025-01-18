برعاية الإمام الأكبر.. انطلاق مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف عن انطلاق الموسم الثالث من ملتقى الأزهر الدولي للكاريكاتير والبورتريه تحت عنوان «غزة... صمود لا ينكسر»، تحت شعار«كن إنسانًا» خلال الفترة من 15 يناير إلى 15 فبراير 2025م، برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف عام من أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف تنفيذي من أ. د. نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلَّاب الوافدين والأجانب.

يهدف ملتقى الأزهر الدولي الثالث للكاريكاتير والبورتريه: إلى دعم رسالة الأزهر الشريف في تعزيز الفن الهادف الذي يعبر عن الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المعتدل، مع تسليط الضوء على أهمية القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وتضمنت أقسام مسابقة الأزهر للكاريكاتير والبورتريه:

أولًا: قسم مسابقة مسابقة الرسم الكارتوني

يشمل لوحات فنيَّة تسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتجسد صمودهم في وجه العدوان.

يحصل جميع الفائزين على شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين مع درع " الأزهر الشريف ".

وجوائز نقدية على النحو التالي:

الفائز بالمركز الأول 1000$.

الفائز بالمركز الثاني 700$ .

الفائز بالمركز الثالث 500$

ثانيًا : قسم مسابقة البورتريه التشكيلي

يحصل جميع الفائزين على شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين مع درع " الأزهر الشريف ".

وجوائز نقدية على النحو التالي:

الفائز بالمركز الأول 1000$.

الفائز بالمركز الثاني 700$.

الفائز بالمركز الثالث 500$.

ثالثًا: قسم مسابقة البورتريه الكاريكاتيري

يحصل جميع الفائزين على شهادة شكر وتقدير من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للفائزين مع درع " الأزهر الشريف ".

وجوائز نقدية على النحو التالي:

الفائز بالمركز الأول 1000$.

الفائز بالمركز الثاني 700$.

الفائز بالمركز الثالث 500$.

يتناول قسمي البورتريه التشكيلي و البورتريه الكاريكاتيري رسم شخصيات فلسطينية بارزة مثل:

شيرين أبو عاقلة: الصحفية التي عُرفت بـ"صوت فلسطين".

ناجي العلي: الفنان الكاريكاتيري المعروف بشخصية "حنظلة".

محمود درويش: الشاعر الفلسطيني الكبير ومؤلف وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني.

رابعًا:جوائز الطلاب الوافدين في ختام فعاليات الملتقى:

يقدم رئيس الملتقى للمتميزين شهادة شكر وتقدير.

وعشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 1000 جنيه.

للمشاركة في المسابقة، يرجى إرسال الأعمال عبر البريد الإلكتروني المحدد قبل الموعد النهائي للتقديم.

الإيميل كالتالي:

cartoon@azharonline.edu.eg

سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وموعد إقامة الملتقى عبر بوابة الأزهر الإلكترونية والقنوات الإعلامية المختلفة.