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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس

البابا تواضروس
البابا تواضروس
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تنقل البوابة نيوز  بثا مباشرا لصلوات اللقان والقداس الإلهي لعيد الغطاس المجيد من الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية حيث يترأس الصلاة  قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وشاركه في الصلاة عدد من الأساقفة، على رأسهم الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه، والأنبا هيرمينا أسقف شرق الإسكندرية، والأنبا أيلاريون أسقف غرب الإسكندرية، إلى جانب القمص إبرام أميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وعدد من كهنة الكنيسة والشمامسة والشعب.

بدأت صلوات اللقان من الساعة 6:30 مساءً تقريبا، ويليها القداس الإلهي والذي يستمر حتى منتصف الليل.

تم تعزيز الخدمات الأمنية بمحيط كاتدرائية الإسكندرية، وأغلقت الأجهزة الأمنية الشارع المؤدى إلى البطريركية، وتم وضع حواجز جديدة لمنع مرور السيارات والسماح فقط للمواطنين بالمرور، كما تنظم فرق الكشافة من البطريركية والكنائس الأخرى عملية الدخول إلى الكنيسة وترتيبات الجلوس في المقاعد المخصصة للشعب، والسماح بالدخول لحاملي الصليب والهوية القبطية فقط.

وشهدت قداسات عيد الغطاس حضورًا كثيفًا من الشعب القبطي، حيث أقيمت الصلوات في جميع الكنائس والأديرة بمصر والخارج، في أجواء من البهجة الروحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بث مباشر عيد الغطاس المجيد قداسة البابا تواضروس