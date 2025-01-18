افتتاح معرض "الفائزين" بجائزة نوار للرسم بمركز الجزيرة للفنون (صور)

افتتح الفنان القدير الدكتور أحمد نوار، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض " الفائزين " بجائزة نوار للرسم وذلك في رحاب مركز الجزيرة للفنون بالزمالك، بحضور الدكتور أحمد رجب صقر قوميسير العرض وأعضاء لجنة التحكيم ولفيف من الفنانين.

تأسست مسابقة نوار للرسم عام 2017، وضم المعرض أعمال 37 فنان وفنانة من طلبة الكليات الفنية بـ 6 جامعات هي (حلوان – الإسكندرية – المنصورة – الأقصر – أسيوط – المصرية الروسية)، وتم خلال الأمسية تكريم الفائزين من شباب الفنانين الواعدين وتوزيع الجوائز.

وقال الدكتور وليد قانوش .. "أصبحت مسابقة الفنان أحمد نوار للرسم أحد الفعاليات الرئيسية لاكتشاف المواهب الفنية وسط الحراك التشكيلي المصري لاسيما وأنها تستهدف فئة الطلبة مما يتيح أمامهم الفرصة للمنافسة الهادفة، وتنمية الذوق الفني لديهم.. بحث الدكتور أحمد نوار عن هذه المواهب مبكراً لإرشادهم نحو تقديم أنفسهم بكل جرأة، وكل عام تسلط المسابقة الضوء على عدد من الأسماء أصحاب المواهب الواعدة محفزة فيهم روح التحدي والاستمرار في مشوار الاستهداء إلى شخصيتهم الفنية وتجربتهم الخاصة، تزرع فيهم الثقة في مواصلة السعي ليكونوا فاعلين ومؤثرين في المشهد التشكيلي المصري".

يستمر المعرض حتى 26 يناير الجاري