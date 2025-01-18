مدير تعليم الفيوم: تعليمات مشددة بعدم اصطحاب التليفون لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماع مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بإدارة إطسا التعليمية، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وعبدالتواب عبدالظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، والدكتور منتصر الشماع مدير إدارة إطسا التعليمية، وخالد سيد وكيل إدارة إطسا التعليمية، حيث بلغ عدد رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة إطسا التعليمية 60 رئيس لجنة

وأكد وكيل الوزارة مشدداً على حظر اصطحاب التليفون سواء مع الطلاب أو المعلمين ، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية، طبقا لنص لقانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات :

مادة (١) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات,ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا في جميع المواد. وفى حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصرى دورين متتاليين .

مادة (٢) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها.

كما أكد وكيل الوزارة على تنفيذ كافة التعليمات والضوابط المتعلقة بأعمال الامتحانات، وتضمن الاجتماع مناقشة أهم القواعد التي يجب الالتزام بها لضمان سير الامتحانات بانتظام ودون أي مشاكل، بالإضافة إلى التشديد على عدم التهاون في تطبيق هذه القواعد، وكذلك تم توجيه تعليمات خاصة بشأن إجراءات العمل داخل اللجان، وتنظيم دخول وخروج الطلاب إلى اللجان، لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والهدوء، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وضمان عدم حدوث أي حالات غش، وكذلك التواصل المستمر بين رؤساء اللجان وغرف العمليات في المديرية والإدارات التعليمية، لضمان



وشدد دكتور قبيصي على أهمية توفير مناخ تربوي هادئ وآمن للطلاب لأداء الامتحانات، مع التأكيد على حسن معاملة الطلاب سير العمل في كل لجنة على مدار الأيام المقررة، مع عدم السماح بالغش وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان الامتحانية.