مصرع شخص وإصابة 2 في حادث مروري بالوادي الجديد

لقى شخص لمصرعه في حادث مروري، مساء اليوم السبت، ، في طريق " الخارجة – الداخلة " في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بوصول جثةمصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الخارجة – الداخلة" بمنطقة الكيلو 70 من الطريق ناحية الخارجة أسفر عن إصابة كل من فاطمة عمر محمد، 52 عامًا، ثناء حسن محمد، 42 عامًا، ومصرع أحمد يوسف حسين، 57 عامًا، بعد أن دخل في غيبوبة بسبب الحادث.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفي و المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.