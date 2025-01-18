ads
السبت 18 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريستال بالاس يهزم وست هام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

جون فيليب ماتيتا
جون فيليب ماتيتا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق كريستال بالاس فوزًا مهمًا على وست هام يونايتد بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح جون فيليب ماتيتا التسجيل لكريستال بالاس في الدقيقة 48 بعد تمريرة مميزة من إبريتشي إيزي، ليضع فريقه في المقدمة مع بداية الشوط الثاني.

 وعاد ماتيتا مرة أخرى ليؤكد تفوق فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89، ليحسم المباراة لصالح كريستال بالاس.

بهذا الفوز، يواصل كريستال بالاس تقديم أداء قوي في الدوري، بينما يعاني وست هام من تراجع نتائجه ومحاولاته للعودة إلى طريق الانتصارات.

كريستال بالاس وست هام يونايتد منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي ماتيتا