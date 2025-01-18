كريستال بالاس يهزم وست هام بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

حقق كريستال بالاس فوزًا مهمًا على وست هام يونايتد بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح جون فيليب ماتيتا التسجيل لكريستال بالاس في الدقيقة 48 بعد تمريرة مميزة من إبريتشي إيزي، ليضع فريقه في المقدمة مع بداية الشوط الثاني.

وعاد ماتيتا مرة أخرى ليؤكد تفوق فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 89، ليحسم المباراة لصالح كريستال بالاس.

بهذا الفوز، يواصل كريستال بالاس تقديم أداء قوي في الدوري، بينما يعاني وست هام من تراجع نتائجه ومحاولاته للعودة إلى طريق الانتصارات.