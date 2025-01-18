دوري أبطال أفريقيا.. رمضان صبحي يقود هجوم بيراميدز أمام دجوليبا المالي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة دجوليبا المالي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل دجوليبا المالي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - مهند لاشين

خط الهجوم: مروان حمدي - صديق إيجولا - رمضان صبحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - بلاتي توريه - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس

ترتيب بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

وقبل مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي يتقاسم فريق بيراميدز صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع الترجي التونسي وضمنا التاهل لربع النهائي بينما ودع دجوليبا المالي وساجرادا الأنجولي البطولة من دور المجموعات.

1- الترجي التونسي 10 نقاط

2- بيراميدز 10 نقاط

3- ساجرادا الأنجولي 5 نقاط

4- دجوليبا المالي 2 نقطتين