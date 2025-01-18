فولهام يهزم ليستر سيتي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

حقق فريق فولهام فوزًا مستحقًا على ليستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح إيميلي سميث روي التسجيل لفولهام في الدقيقة 48 بعد تمريرة حاسمة من ساسا لوكيتش، ليمنح فريقه الأفضلية مع بداية الشوط الثاني.

وعزز أداما تراوري النتيجة في الدقيقة 68 بعد تمريرة رائعة من هاري ويلسون، ليؤكد تفوق فولهام في اللقاء.

شهدت المباراة أداءً قويًا من فولهام على المستويين الدفاعي والهجومي، بينما عجز ليستر سيتي عن استغلال الفرص لتقليص الفارق أو العودة في النتيجة.

بهذا الفوز، يعزز فولهام موقعه في جدول الترتيب، بينما يواجه ليستر سيتي تحديات كبيرة لتحسين نتائجه في الجولات المقبلة.