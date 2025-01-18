أهالي طاميه يلقون القبض على لص أثناء محاولته سرقة أبواب المقابر

تمكن أهالي منطقة المقابر بمركز طامية، بمحافظة الفيوم اليوم، من القبض على أحد اللصوص أثناء محاولته سرقة أبواب المقابر.

وكشفت مصادر أن الأهالي لاحظوا تحركات مشبوهة بالقرب من المقابر، مما دفعهم إلى مراقبة الوضع والتأكد من نوايا الشخص المشبوه.

وقالت المصادر : عندما بدأ اللص تنفيذ جريمته، تجمع الأهالي وتمكنوا من إلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من الهرب. وعلى الفور، تم تسليم اللص إلى الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأعرب الأهالي عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث، التي تُعد انتهاكًا لحرمة الموتى وتعديًا على ممتلكات عامة. وطالبوا بزيادة التواجد الأمني في المنطقة لتأمين المقابر ومنع تكرار مثل هذه السرقات.

من جهتها، أكدت الأجهزة الأمنية أنها باشرت التحقيق مع المتهم للتأكد من وجود شركاء له في هذه الجريمة، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم إفلاته من العقاب.

يُذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى التي يتم فيها رصد محاولات لسرقة مقابر أو ممتلكات عامة، ما يدعو إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الممتلكات وحماية المجتمع.