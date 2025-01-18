نائبة وزيرة التضامن تشهد انطلاق فعاليات النسخة الثانية من "منتدى الشعب الجمهوري"

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات النسخة الثانية من "منتدى الشعب الجمهوري" الذى نظمه حزب الشعب الجمهورى بالغردقة، وذلك بحضور إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية "أمين التنظيم المركزي للحزب"، بالإضافة إلى الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ ، وأمناء المحافظات وأمناء التنظيم ومساعدي الأمين والأمناء المساعدين وكوادر وشباب الحزب.

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم عن سعادتها بالمشاركة فى فعاليات انطلاق منتدى حزب الشعب الجمهورى فى نسخته الثانية بمشاركة فاعلة للعديد من القيادات الحزبية والخبراء والشباب والذى يستهدف مناقشة عدد من المحاور المهمة المتعلقة بالشباب ودعم دورهم فى المجتمع كشركاء فى تحقيق غد أفضل.

وأكدت أن الشباب أداة أساسية في نشر ثقافة التنمية المستدامة والتأثير على السياسات العامة ومن خلال المشاركة السياسية والمجتمعية الفاعلة وتعزيز الحلول المبتكرة والمستدامة وبما يسهم بفعالية في إحداث التغيير المطلوب ويساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة للبشرية.

وأضافت صاروفيم أنه إيمانا من الدولة المصرية بأهمية هذا الدور، أولت لهم اهتماما بالغا فى عدة مجالات ومبادرات استهدفت تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة فى جميع مناحى الحياة وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن الجهود التي يقوم بها الحزب عبارة عن باب أمل حاضن للشباب بشكل حقيقي؛ لتطويع جهوده في خدمة المجتمع، والدولة الدولة المصرية، تؤمن بالشراكة الجادة الفاعلة مع الاحزاب والمجتمع المدني والقطاع الخاص، معلنة عن وجود فرصة للتعاون مع الحزب خلال الخروج بالتوصيات والمخرجات الخاصة بهذة النسخة من منتدى الشعب الجمهوري.

من جانبه وجه المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري الشكر للحضور والمشاركة الفاعلة بالمنتدى فى نسخته الثانية مؤكدًا أن الحزب استطاع الحفاظ على هويته، وذلك بفضل الجهود التي تبذل من جميع الأعضاء

واوضح ان الهدف الرئيسي من هذه الدورات والمنتديات، هو صقل الخبرات السياسية لشباب الحزب الذين يمثلون المستقبل.

واكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب أن الحزب مر بالعديد من الإنجازات والجهود على مدار السنوات الماضية، مثنيا على دور الشباب داخل الحزب

ولفتً إلى أن هدف المنتدى هو التقارب في وجهات النظر بين الشباب والقيادات الحزبية بعيدًا عن الضغوط الحياتية، وداعيًا الشباب إلى عدم الانخراط وراء الشائعات المغرضة.

واشار السيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية "أمين التنظيم المركزي للحزب"، إلى المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، وهو الأمر الذي دفع الحزب للعمل على محوريين متوازيين هما الوعي- والعمل المجتمعي، وان اكتمال المحورين يؤدي إلى تماسك الجبهة الداخلية المصرية، وهو ما يجسد مستهدف الحزب،

وأكد أن الشعب الواعي هو شعب متماسك وقوي، يستصعب بث الفرقة بين صفوفه.

شهدت فعاليات افتتاح المنتدى الذى تستمر أعماله حتي 19يناير الجارى استعراض توصيات ومخرجات النسخة الأولى من منتدى الشعب الجمهوري وما تم تنفيذه وعرض فيديو تسجيلي يوثق جزء من تاريخ الحزب منذ إنشائه، بجانب طرح وعرض أغنية الحزب الجديدة تحت اسم" صورة حلوة".

ويناقش المنتدى على مدى أيام عمله عدد من المحاور الهامة من ندوة حول الامن القومى المصرى وعرض نماذج ملهمة لعدد من الشباب ذوى الاعاقة كذلك جلسة تحت عنوان حوار المستقبل تتناول دور الفن فى الوعى عند الشباب واخرى حول التكنولوجيا والسياسة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى العمل السياسى وندوة حول التنمية البشرية.