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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"إكسترا نيوز" تستعرض اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح استعدادا لدخول غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، من أمام معبر رفح، تفاصيل تنفيذ وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات لقطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك اصطفاف لمئات الشاحنات من المساعدات الإغاثية والإنسانية استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة.

وأضاف أن هناك اصطفاف لعشرات الشاحنات التابعة لمنظمة اليونيسيف الخاصة بمؤسسة الأونروا، موضحًا أن أغلب الشاحنات مساعدات مصرية خالصة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه تم الإتفاق علي عبور 600 شاحنة في اليوم من معبر رفح، مؤكدًا أن أغلب الشاحنات مصرية خالصه من خلال المنطقة اللوجيستية بمحافظة شمال سيناء.

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