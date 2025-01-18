سناتور جمهوري: حظر "تيك توك" انتهاك للتعديل الأول في الدستور الأمريكي

انتقد السناتور الجمهوري في الكونجرس الأمريكي راند بول، اليوم السبت، حظر تطبيق "تيك توك" الوشيك في الولايات المتحدة باعتباره انتهاكًا للتعديل الأول للدستور الأمريكي، وذلك بالاستناد على اتهامات الحكومة الأمريكية للتطبيق في دعواها القضائية.

وقال بول في تصريح للصحفيين، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "أعتقد أن حظر تطبيق وسائط اجتماعية، مثل "تيك توك"، يعد انتهاكًا للتعديل الأول"، معربا عن شعوره بالإحباط من الحكم.

وانحازت المحكمة الأمريكية العليا، أمس /الجمعة/، إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لصالح دعوى الحكومة الأمريكية، حيث حكمت أن قرار سحب الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" استثماراتها في الولايات المتحدة أو حظره بالكامل، لا ينتهك التعديل الأول من الدستور، وأصدرت حظرا من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدا/الأحد/.

وأضاف بول: "يعبر 170 مليون أمريكي عن أنفسهم على "تيك توك" يوميا، ومن الخطأ أن تحظره الحكومة، وكانت معظم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى حظره تستند إلى اتهامات، وليس إلى أدلة"، مؤكدا أن التطبيق "لم تتم محاكمته وإدانته أبدا بمشاركة المعلومات مع الحكومة الصينية أو أي شيء من هذا القبيل"، معتبرا أن بايدن "ترك الباب مفتوحا" أمام ترامب للتصرف، وأنه "متفائل" بأن ترامب يمكنه فعل شيء ما.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس، أن حظر "تيك توك" سيقع على عاتق إدارة ترامب عندما يؤدي الرئيس المنتخب اليمين بعد غد /الاثنين/، وقال ترامب إنه سيقوم بدراسة مستقبل التطبيق عندما يتولى منصبه.