عائلات المحتجزين الإسرائيليين: لن نسمح بإفشال الاتفاق مرة أخرى

أفادت قناة " القاهرة الإخبارية" ، في نبأ عاجل لها ، بأن هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، أعربت عن قلقها من محاولات عناصر متطرفة في الحكومة الإسرائيلية تعطيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة أن هذه الأطراف تسعى لإفشال التقدم المحرز من خلال الدفع نحو مواصلة الحرب.

وأكدت الهيئة، على أنها لن تسمح بإفشال الاتفاق مرة أخرى، وأنها ستواصل النضال لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مشددة على أنها ستظل تقاتل من أجل إعادة جميع أبنائها.

ووجهت الهيئة شكرها للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على جهوده المبذولة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأعربت عن أملها في أن يواصل ترامب جهوده لضمان أن يكون وقف إطلاق النار دائمًا.

كما اتهمت وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمحاولة إجهاض اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه يسعى للعودة إلى الحرب بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الاتفاق بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ينص على تنفيذ جميع أهداف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك القضاء على حركة حماس.

ويعد هذا الاتفاق خطوة لتحديد مسار الحرب في المرحلة المقبلة، في إطار السياسة الأمنية الإسرائيلية.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأن سموتريتش قد قرر البقاء في الحكومة الإسرائيلية بعد التوصل إلى اتفاق مع نتنياهو، حيث تم التفاهم على تحقيق أهداف محددة تتعلق بالأمن والسياسة الإسرائيلية، بما في ذلك ضمان تنفيذ العمليات العسكرية ضد حماس.