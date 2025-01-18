رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعتمد تدشين وحدة حقوق الانسان

اعتمد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم السبت خلال جلسة المجلس الأكاديمى، تدشين وحدة حقوق الانسان بالجامعة .



جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة رئيفة علام، المدير التنفيذي للوحدة وعميد كلية التمريض، جامعة المنصورة الأهلية و أعضاء المجلس الموقر من عمداء ومدراء البرامج بالجامعة وأعضاء الجهاز الإداري.

وأشار خاطر إلى أن الهدف من إنشاء وحدة حقوق الانسان بجامعة المنصورة الأهلية ، رصد الإيجابيات وتلقى الشكاوى والعمل على حلها والرد عليها بالإضافة إلى تنمية قدرات منسوبي الجامعة في مجال حماية حقوق الانسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا حرص المجلس الأعلى للجامعات على تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان وتطبيقها داخل الجامعات.



وأضاف أن الجامعات لها دور هام في توعية المواطنين والطلاب بأهمية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها حرصًا على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجتمع.



وقالت الدكتورة رئيفة علام، المدير التنفيذي للوحدة أن الجامعة أنشات الوحدة حرصًا على حقوق منسوبي الجامعة وإعداد أجيال مثقفة ولديها وعي بمفهوم حقوق وايمانا منها بأهمية ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومفاهيم الديمقراطية في وجدان طلاب الجامعة، بهدف إعدادهم للقيادة في المستقبل، وترسيخ معنى ومفهوم حقوق الإنسان، وتوعية أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بحقوقهم وواجباتهم تجاه الجامعة والمجتمع ككل، من خلال إقامة العديد من الفعاليات والدورات والندوات والأنشطة.

وتم خلال المجلس الأكاديمى استعراض أهمية دور وحدة حقوق الإنسان بالجامعة، حيث أنها تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ، كما تم استعراض أهم النقاط الأولية كإنطلاقة لعمل الوحدة من بينها اعتماد رؤية ورسالة الوحدة، والخطة السنوية للوحدة بالعام الجامعي 2024/2025م وتم الاتفاق على مجموعة من الفعاليات والندوات التثقيفية والتوعوية " بحقوق الإنسان".