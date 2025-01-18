وزير الرياضة يلتقي مجلس الاتحاد المصري للدراجات

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجلس ادارة الاتحاد المصري للدرجات برئاسة ايمن علي بعد تحقيقهم للفوز في الانتخابات التي عقدت للاتحاد في دورته الأخيرة ولمدة أربع سنوات قادمة .

وتقدم وزير الرياضة بالتهنئة للمجلس بالفوز بالانتخابات والتي حسمت بعد منافسة شريفة .

وطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من مجلس الإدارة الجديد المنتخب بان تتضافر جهودهم نحو توسعة قاعدة ممارسة اللعبة بمصر .

وأوضح وزير الرياضة الي ان مصر ذات قيمة كبيرة وهو ما يتوجب علي الجميع نحو العمل الجماعي والمنظم من اجل عودة الريادة المصرية للدراجات علي الصعيد القاري والدولي وهو ما تستحقه مصر بمكانتها الكبيرة والرائدة بكافة المجالات .

وركز وزير الشباب والرياضة علي الالتزام بضرورة ضبط الأداء المالي والإداري وهو ما طالب به جميع الاتحادات الفائزة بالدورة الأخيرة وايضاً الالتزام بالتعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج واستضافة البطولات مع إتباع الاشتراطات والإجراءات الصحية للمارسة الخاصة بالأنشطة الرياضية وكذلك لائحة الدعم المالي المقدمً من الدولة للاتحاد وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل للصرف والخاصة بالمال العام لكل اتحاد علي حدا وبما لا يخالف او يعارض المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.

فيما تقدم رئيس الاتحاد المصري للدراجات ايمن علي بالشكر لوزير الشباب والرياضة علي الاستقبال اليوم لتقديم التهنئة للمجلس الفائز بالانتخابات بدورتها الاخيرة مؤكدا لوزير الرياضة علي عزمهم كمجلس ادارة للاتحاد المصري للدراجات علي تطوير اللعبة والوصول بها للعالمية ووضعها علي الطريق الصحيح الذي يليق بمكانه مصر الكبيرة .

وأكمل رئيس الاتحاد للدراجات أثناء عرضة لشرح كامل عن الأهداف القادمة للاتحاد والتي يأتي علي رأسها اطلاق مبادرة "الدراجة للجميع " والتي ستضمن وتعمل علي توسعة الممارسة العامة للعبة وانتشارها اجتماعياً بشكل أوسع كما سنعمل خلال الفترات المقبلة علي تعزيز مكانة وتطوير مستويات اللاعبين والمدربين والحكام من خلال تنفيذ العديد من الدورات التأهيلية والتدريبية تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات .

واستطاع أيمن علي حسن الفوز بمنصب رئيس الاتحاد المصري للدراجات ، بينما فاز بمنصب العضوية كلا من:

أحمد الخضري ، أحمد جابر

، إيهاب صبري جمعة ، محمد السعيد خليل ، سمير عبدالعظيم ، ندي محمد عبدالناصر، هديل مجدي

هاني سعيد ، أحمد محمد خليفة.