غياب نجمي ريال مدريد عن قائمة مباراة لاس بالماس بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة لاس بالماس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا الأحد، نظيره لاس بالماس على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس غياب نجمي الفريق، فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش.

كما يستمر غياب الفرنسي إدواردو كامافينجا للإصابة، بجانب الثنائي داني كارفخال وإيدير ميليتاو، اللذين يعانيان من إصابة طويلة بقطع في الرباط الصليبي.

كما شهدت القائمة تواجد المدافع النمساوي دافيد ألابا، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من عام كامل.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما يأتي لاس بالماس في المركز الرابع عشر وفي رصيده 22 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، راؤول أسينسيو، لورينزو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

وفي الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز.