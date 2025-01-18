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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

القومي للمرأة ينظم دورات تدريبية لتمكين السيدات اقتصاديا بقرى "حياة كريمة" بالبحيرة

جانب الندوة
جانب الندوة
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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع سلسلة من الدورات التدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال للتمكين الاقتصادي لسيدات قرى مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم تنفيذ 26 دورة تدريبيه بنطاق عدة قرى بمركز إيتاى البارود.

تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وفي إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة باعتباره خطوة لتعزيز ريادة الأعمال كأداة رئيسية لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.


وتهدف تلك الدورات إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الموضوعات، ومنها كيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها، ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها، وكيفية إختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن، بالإضافة إلى وسائل التمويل المختلفة والقروض، وكيفية إحتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين وأهميته.

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