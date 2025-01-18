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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل وآخر لسرقته الدراجات النارية بمصر القديمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل في اتهامه، بمزاولة نشاط اجرامي ، في مجال سرقة الدرجات النارية، وعميل سيئ النية، ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عاطل لسرقته الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة .

تعود الواقعة عندما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية،  وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان " تم ضبطه").
وتحرر المحضر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 

قاضي المعارضات محكمة جنوب القاهرة سرقة الدرجات النارية مباحث القاهرة