تجديد حبس عاطل وآخر لسرقته الدراجات النارية بمصر القديمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل في اتهامه، بمزاولة نشاط اجرامي ، في مجال سرقة الدرجات النارية، وعميل سيئ النية، ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عاطل لسرقته الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة .

تعود الواقعة عندما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان " تم ضبطه").

وتحرر المحضر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

