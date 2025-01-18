دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يخسر من أورلاندو بايرتس ويفرط في صدارة المجموعة

تلقى الأهلي هزيمة جديدة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالخسارة من فريق أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، على أرضه وبين جماهيره في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية أورلاندو بايرتس كلا من موفوكينج وتشيجوفاتسو ماباسا في الدقيقتين 68 و87 بينما سجل هدف الأهلي اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 69.

وتعتبر هذه الهزيمة الثاني للأهلي “حامل اللقب” في دور المجموعات بعدما خسر من شباب بلوزداد الجزائري بهدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

بهذه النتيجة صعد الأهلي في المركز الثاني عن المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط بينما تصدر فريق أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد 15 نقطة، وودع شباب بلوزداد الجزائري وأستاد أبيدجان البطولة من دور المجموعات.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، بعد قليل، في دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - عمر الساعي - كريم نيدفيد

خط الهجوم: إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - وسام أبو علي