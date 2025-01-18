المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم ينظم احتفال تسليم جوائز علي السمان... 30 يناير

ينظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة ، احتفال تسليم جوائز الدكتور علي السمّان للسلام والحوار والتعاون بين المجتمعات الدينية، يوم الخميس 30 يناير 2025، بمقر قاعة المسرح الكبرى بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

يشارك فى الحفل الدكتور المطران سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وبريجيت السمّان زوجة الراحل الدكتور علي السمان والمركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، وهو أول حفل لتسليم الجوائز السنوية باسم الدكتور علي السمّان.

وتمنح الجوائز لأفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية التي تدعم الحوار والتعاون والسلام بين المجتمعات الدينية.

ومن المقرر أن يشارك بالحفل عدد من الشخصيات العامة وكبار المسئولين من الدولة، والهيئات الدبلوماسية، والمنظات الدولية، والمؤسسات الدينية والأكاديمية.

كان قد شارك في حفل افتتاح الجائزة السنة الماضية حوالي 150 مشاركا، منهم عدد كبير من كبار المسؤلين مثل: المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الاسقفية؛ الشيخ الدكتور علي جمعة، المفتي السابق؛ الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي وأمين عام بيت العائلة المصرية؛ ورئيس الأساقفة نيكولا تيفينين، سفير الفاتيكان بمصر؛ والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والسفير جورج بوستنجر، سفير النمسا في مصر؛ والسفير هاكان إمسجارد، سفير السويد في مصر، وذلك فى قاعة المسرح الكبرى بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية ه ش ميشيل لطفالله، الزمالك، القاهرة.

وتم الإتفاق على يوم 30 يناير لأنه، في 2002 كان اليوم الذي تم توقيع اتفاقية الحوار والتعاون بين الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية على مستوى العالم مع الأزهر الشريف، فى قصر لامبث، بإنجلترا.