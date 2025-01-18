تشكيل باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

يستضيف فريق باير ليفركوزن، اليوم السبت، نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب باي أرينا، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود فلوريان فيرتز تشكيل باير ليفركوزن أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، بجانب باتريك شيك وجرانيت تشاكا.

يحتل باير ليفركوزن وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة، خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ45 نقطة، بينما يأتي بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الحادي عشر وفي رصيده 24 نقطة.

تشكيل باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ

حراسة المرمى: هراديكي

خط الدفاع: آرثر - جوناثان تاه - تابسوبا

خط الوسط: تريير - أندريخ - جرانيت تشاكا - أليخاندرو جريمالدو

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز - باتريك شيك - تيلا.