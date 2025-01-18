بايرن ميونخ يتفوق على فولفسبورج في مباراة مثيرة

حقق بايرن ميونخ فوزًا صعبًا على فولفسبورج بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الألماني.

افتتح بايرن ميونخ التسجيل مبكرًا في الدقيقة 20 عن طريق ليون جوريتسكا بعد تمريرة حاسمة من جوشوا كيميتش.

عاد فولفسبورج سريعًا في الدقيقة 24 للتعادل عبر محمد الأمين عمورة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن بعد أن سجل مايكل أوليز الهدف الثاني في الدقيقة 39 بتمريرة رائعة من ليروي ساني.

في الشوط الثاني، عزز بايرن ميونخ تقدمه في الدقيقة 62 عندما سجل ليون جوريتسكا هدفه الثاني في اللقاء بعد تمريرة من مايكل أوليز. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، قلص فولفسبورج الفارق بهدف آخر سجله محمد الأمين عمورة في الدقيقة 88 بتمريرة من تياجو توماس، لكنه لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة.

بهذا الانتصار، يواصل بايرن ميونخ تعزيز صدارته في الدوري الألماني، بينما يبذل فولفسبورج جهودًا لتحسين أدائه في الجولات المقبلة.