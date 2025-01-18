غداً.. مجلس الشباب المصري ينظم مائدة مستديرة لمناقشة شهادة البكالوريا

أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية الجهود الوطنية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لتعزيز الحوار المجتمعي حول تطوير التعليم

وقال ممدوح إن تنظيم مجلس الشباب المصري مائدة مستديرة لمناقشة شهادة البكالوريا ، تعد فرصة حقيقية لتعزيز الحوار المجتمعي وبحث الأفكار والتحديات بشكل بنّاء، بما يُسهم في وضع رؤية شاملة تدعم تطوير التعليم المصري بما يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.

جاء ذلك بمناسبة إقامة مجلس الشباب المصري غداً الاحد مائدة مستديرة تحت عنوان "شهادة البكالوريا المصرية نحو رؤية متكاملة لتطوير التعليم



وأضاف أن التعليم ليس مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، بل هو حق إنساني يُعزز من كرامة الإنسان ويمكّنه من الاندماج الكامل في المجتمع. كما أنه يُسهم في تمكين الفئات المهمشة سواء كانوا أطفالًا أو بالغين، رجالًا أو نساءً، من تحسين أوضاعهم المعيشية والمشاركة في بناء مستقبل أفضل لهم ولمجتمعاتهم ،

تهدف المائدة المستديرة إلى تسليط الضوء على أهمية شهادة البكالوريا ودورها في تحسين جودة التعليم، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيقها، وآليات التنفيذ المقترحة.

كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح النظام التعليمي الجديد وتوافقه مع المعايير الدولية

يشارك في المائدة المستديرة:عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، نخبة من خبراء التربية والتعليم، ممثلو منظمات المجتمع المدني.

تدور محاور النقاش حول :

التعريف بأهداف شهادة البكالوريا .

مناقشة التحديات وآليات التنفيذ.

دور المجتمع المدني في دعم النظام التعليمي الجديد.

صياغة توصيات لضمان النجاح والتطوير المستدام.