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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 في انقلاب سيارة بطريق الخارجة – الداخلة في الوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، منذ قليل، في طريق " الخارجة – الداخلة " في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري  لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " الخارجة – الداخلة" بمنطقة الكيلو 70 من الطريق ناحية الخارجة أسفر عن إصابة كل من فاطمة عمر محمد، 52 عامًا، ثناء حسن محمد، 42 عامًا، أحمد يوسف حسين، 57 عامًا، ودخل في غيبوبة بسبب الحادث. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وجاري تحويل المصاب الثالث لمستشفى أسيوط الجامعي، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

حادث عام مستشفى طريق الخارجة