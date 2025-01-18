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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سيدتين بتهمة فبركة فيديو التعدي على الكلاب الضالة بالإسكندرية

المهمتان
المهمتان
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء سيدة بتعدي بعض الأشخاص عليها بسلاح أبيض لقيامها بمنعهم من التعدى على الكلاب الضالة بالإسكندرية  .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تظهر خلاله سيدة ترتدى ملابس بها آثار دماء مدعيةً قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثين إصابتها وذلك لقيامها بمنعهم من التعدى على بعض الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وقيام سيدة أخرى بتصويرها وتوجيه النصح لها بالتوجه للمستشفى للعلاج.
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط السيدتين المشار إليهما ، وبمواجهتهما اعترفتا باختلاق الواقعة وقيام إحداهما بسكب مادة بلون أحمر على الأخرى الظاهرة بمقطع الفيديو لتبدو وكأنها ناتجة عن جرح ، ونفتا تعرضهما لثمة اعتداء أو رصدهما تعدى على الكلاب الضالة وقيامهما بذلك للنصب على المواطنين والجمعيات المعنية بالحيوان من خلال كسب تعاطفهم للتبرع لها بدعوى المساعدة فى علاج وإيواء الكلاب الضالة وكذا تحقيق أرباح مادية من نسب المشاهدة العالية وأقرتا بسابقة افتعالهما وقائع مشابهة فى ذات الإطار .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

 

الفيديو 

 

https://www.youtube.com/shorts/EcwFZE2_t0A?feature=share
 

 

بالإسكندرية الكلاب الضالة التعدى فيديو