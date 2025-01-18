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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جوتيريش: أطالب بالالتزام بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

أنطونيو جوتيريش،
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
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أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن القوات الإسرائيلية ستغادر لبنان، مشيرًا إلى أنه متيقن من ذلك، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضح، الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لا يرى سببًا لعدم انسحاب إسرائيل من لبنان، مؤكدًا على أهمية انتشار الجيش اللبناني في الجنوب لتأمين المنطقة.

وأضاف، أن قوات اليونيفيل  سهلت انتشار الجيش اللبناني في 50 موقعًا جنوب لبنان، وهو جزء من جهود الأمم المتحدة لدعم استقرار لبنان.

فيما يتعلق بالأوضاع في غزة، وصف اتفاق وقف إطلاق النار بأنه تطور مهم في منطقة الشرق الأوسط، وأكد ضرورة استثماره بشكل إيجابي من أجل تحقيق السلام الدائم.

وشدد الأمين العام على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مطالبا بالالتزام بوقف اطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لضمان الاستقرار الإقليمي.

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