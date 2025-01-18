ثلاثي هجومي في تشكيل أرسنال أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أستون فيلا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق أرسنال، اليوم السبت، نظيره أستون فيلا على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل أرتيتا مباراة أرسنال ضد أستون فيلا بتشكيل هجومي، حيث دفع بالثلاثي كاي هافيرتز وجابرييل مارتينيلي وليونادرو تروسارد في الخط الهجومي، بجانب المساندة الهجومية من الثنائي مارتن أوديجارد وميكيل ميرينو.

يحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة، خلف ليفربول المتصدر، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الثامن وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل أرسنال لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: توماس بارتي - يورين تيمبر - جابرييل - لويس سكيلي

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - ميكيل ميرينو

وفي الهجوم: ليونادرو تروسارد - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي.