نهاد أبو القمصان: "مصر التزمت بمزاجها بحقوق الإنسان محدش أجبرها"

أكدت «نهاد أبو القمصان »، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل لمصر أخر شهر يناير أن مصر التزمت بمزاجها محدش أجبرها على الالتزام بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تملك مقومات الدولة في الشرق الأوسط لأنها تعتمد على مؤسسات.

وأضافت «ابو القمصان»، خلال كلمتها بجلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، أننا نرفض الانتهاكات سواء في فلسطين أو في أى مكان في العالم، مطالبة بضرورة مراجعة تأثير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق السياسية والمدنية على حياة الناس علي المستوي الدولي .

يذكر ، أن مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" أطلقت صباح اليوم جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة ، الدكتور ولاء جاد الكريم ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، نهاد ابو القمصان ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، النائبة سولاف دوريش ، عضو مجلس النواب ،الدكتور سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تناقش الجلسات تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.