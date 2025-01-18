تاركا 3 أطفال.. عامل ينهي حياته بطريقة بشعة في التبين

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة عامل، مشنوقا في سقف غرفته، بمنطقة التبين، جنوب المحافظة، وتحفظت قوات الأمن علي جثمان الضحية تحت تصرف النيابة العامة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من الأهالي بدائرة القسم، مفاده، العثور علي جثة عامل، مشنوق داخل شقته بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص عثر علي جثمان المجني عليه، معلق بحبل داخل غرفته.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة التبين، أن المتوفي كان متزوج ولديه 3 أطفال، وتخلص من حياته بسبب مروره بأزمة نفسية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.